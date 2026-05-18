Illa y Junqueras firmarán este martes el acuerdo de Presupuestos en el Palau de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (d) y el líder de ERC, Oriol Junqueras (i), durante un acto de impulso de la Línia Orbital Ferroviària en la Fassina de Can Guineu, a 18 de mayo de 2026, en Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, firmarán este martes a las 8 horas en el Palau de la Generalitat el acuerdo de Presupuestos catalanes para 2026 tras una reunión.

Fuentes del Govern han explicado que el encuentro se producirá a las 8 horas, tras lo que comparecerá, a las 9, la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero.

Además, la dirección de ERC ha informado este lunes al Consell Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos, en una sesión extraordinaria de los acuerdos alcanzados con los socialistas en el marco de las negociaciones presupuestarias y "cómo han ido evolucionando las negociaciones hasta las propuestas que ERC ha ido introduciendo", han informado los republicanos en un comunicado.

La reunión, que ha comenzado a las 18.30 horas en la sede de ERC en la calle Calabria de Barcelona, "ha sido larga, con muchas intervenciones y se han ofrecido todos los detalles que los miembros del Consell Nacional han ido solicitando".

Tras la firma del acuerdo este martes en el Palau de la Generalitat, Junqueras también ofrecerá una rueda de prensa en la sede del partido a las 11.30 horas.

LÍNEA ORBITAL FERROVIARIA

Entre lo acordado está la línea orbital ferroviaria, que uniría entre sí las regiones metropolitanas, desde Mataró hasta el Vilafranca del Penedès sin pasar por Barcelona, y que es un proyecto que costaría 5.200 millones, se ejecutaría entre 2027 y 2040, y lo financiaría íntegramente el Estado con ayuda del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Además, republicanos y socialistas también han pactado la creación por parte del Gobierno de una sociedad mercantil de inversiones del Estado --que no necesita pasar por el Congreso--, después de que no se lograse aprobar en la Cámara baja el Consorci d'Inversions con el voto en contra de PP, Vox y Junts.

Otro de los acuerdos ha sido reforzar la Agència Tributària de Catalunya (ATC) con 527 millones hasta 2029 para poder dotarse, en los próximos 3 años, de los medios humanos y técnicos necesarios para asumir todas las funciones tributarias relacionadas con la gestión del IRPF.

El traspaso de la competencia de la recaudación del 100% de este impuesto finalmente se ha quedado fuera de las negociaciones presupuestarias, a la espera de poder aprobarlo en el Congreso vía enmiendas a la ley de la nueva financiación.

Socialistas y republicanos también han llegado a un acuerdo para que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), controlado ahora por el Estado.

Estos pactos que alcancen el Govern y ERC necesitarán la concurrencia del Gobierno para su cumplimiento, por lo que para rubricar lo acordado en Catalunya se celebrará una Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat, que previsiblemente será durante esta semana.

TRAS EL 'NO' DE ERC

La tramitación del proyecto presupuestario fracasó en marzo, ya que el Govern aprobó el proyecto de ley en el Consell Executiu sin acordarlo con ERC, aunque sí con Comuns, y tuvo que retirarlo en el Parlament al verse abocados al fracaso por el 'no' de los republicanos al constatar la falta de avances en la cesión de la recaudación del IRPF a la Generalitat.

Tras este desencuentro, el Govern y ERC acordaron negociar para intentar lograr tener unas cuentas aprobadas en este periodo de sesiones del Parlament, que finalizará en julio.

Los republicanos aseguran que renuncian a la cesión del IRPF, pero han descartado vincularlo a las cuentas catalanas ya que lo quieren lograr vía enmiendas a la ley del nuevo modelo de financiación, que se tendrá que debatir en el Congreso, por lo que dependerá de los votos de Junts, y su trámite está paralizado a la espera de que el Gobierno convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Estas serán previsiblemente las únicas cuentas aprobadas en toda la legislatura --actualmente están vigentes los Presupuestos prorrogados de 2023--, ya que los próximos dos años estarán marcados por las elecciones municipales y generales, y más adelante las elecciones catalanas.

Los republicanos han asegurado que sus pactos para las cuentas no estarán condicionados por el malestar en el mundo educativo, en que los sindicatos mayoritarios mantienen la convocatoria de huelga, y tras la polémica por las infiltraciones de agentes de los Mossos d'Esquadra en reuniones de sindicatos docentes.