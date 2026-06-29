Illa y Kamel (UpM) firman un memorando para consolidar Catalunya como centro euromediterráneo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Nasser Kamel, en el Palau de la Generalitat - GOVERN

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Nasser Kamel, han firmado este lunes un memorando entre ampas instituciones para "consolidar Catalunya como centro institucional euromediterráneo".

Se trata de un marco estable de cooperación entre el Govern y la organización intergubernamental que agrupa a 43 países de la región, y que tiene sede en Barcelona, en ámbitos como la investigación, la economía verde, la lengua y la cooperación al desarrollo, informa el Govern en un comunicado.

El memorando busca consolidar un marco de cooperación estable entre la Generalitat y el Secretariado de la UpM para impulsar sinergias en ámbitos de interés compartido.

Asimismo, pretende reforzar el rol de Catalunya en la gobernanza euromediterránea desde Barcelona para contribuir a una región más cohesionada, sostenible, inclusiva y en paz, en un momento "estratégico" para las relaciones euromediterráneas y que se produce en el marco del 30 aniversario del Proceso de Barcelona.

ÁMBITOS DE COLABORACIÓN

El memorando establece una colaboración estratégica en ámbitos como la investigación científica, la transferencia de conocimiento, la movilidad académica y la educación superior, en el desarrollo económico y el empleo, la atracción de inversiones públicas y privadas, y la promoción de la cultura, el patrimonio y la diversidad lingüística.

Incide además en la sostenibilidad a través del impulso de la economía verde, circular y azul, una eficiente gestión del agua, la transición energética y la protección del medio ambiente, y en políticas de inclusión, juventud e igualdad de género, así como en la cooperación al desarrollo, la acción humanitaria y la gestión conjunta del riesgo de desastres y la protección civil.

Así, se planificará la participación de ambas instituciones en reuniones regionales o ministeriales o conferencias de interés común y se pondrá en marcha un programa para promover el intercambio de funcionarios de ambas instituciones.

También se participará conjuntamente en impulsar iniciativas ante la UE, como el Pacto por la Mediterránea, se impulsarán proyectos innovadores en Catalunya y se organizarán actos conmemorativos de forma conjunta.

Finalmente, se establece un "compromiso explícito" para la promoción y uso del catalán en la UpM y el Govern se compromete a que el secretariado pueda mantener su sede en el Palau de Pedralbes.