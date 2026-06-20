Illa lamenta la muerte de un segundo menor en el accidente en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte de un segundo menor en el accidente producido este viernes en la playa de l'Arrabasada de Tarragona, en el que tres menores tuvieron que ser rescatados en una zona de rocas, uno de los cuales sigue en estado crítico.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press este sábado, Illa ha recibido con "mucha tristeza" esta noticia y ha trasladado su pésame a familiares y amigos de la víctima.

Además, ha mostrado su reconocimientos y agradecimiento a los profesionales del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y del Hospital Joan XXIII de Tarragona.