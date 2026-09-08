Illa llama a la "prudencia" ante el episodio de fuertes lluvias previsto este miércoles

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - LORENA SOPENA / Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 8 septiembre 2026 19:28
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BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado a la "prudencia" ante el episodio de fuertes lluvias previsto para este miércoles, que ha obligado al Govern a suspender la actividad educativa en los centros de primaria, secundaria y universidades de las comarcas del Baix Llobregat, Garraf, Vallès Occidental, Alt Penedès (Barcelona) y Baix Penedès (Tarragona).

Durante el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Generalitat al chef Ferran Adrià y la doctora en física Caterina Biscari en el Palau de la Generalitat este martes, el presidente ha pedido a la ciudadanía, especialmente a la población de las comarcas más afectadas, que sigan las indicaciones y estén atentos a las recomendaciones que se darán desde el Departament de Interior.

Protecció Civil ha enviado un mensaje Es-Alert la tarde de este martes a la ciudadanía de estas cinco comarcas para informar de dicha decisión, que también contempla la suspensión de actividades deportivas al aire libre y de la actividad sanitaria no urgente.

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