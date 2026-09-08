Illa llama a la "prudencia" ante el episodio de fuertes lluvias previsto este miércoles

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado a la "prudencia" ante el episodio de fuertes lluvias previsto para este miércoles, que ha obligado al Govern a suspender la actividad educativa en los centros de primaria, secundaria y universidades de las comarcas del Baix Llobregat, Garraf, Vallès Occidental, Alt Penedès (Barcelona) y Baix Penedès (Tarragona).

Durante el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Generalitat al chef Ferran Adrià y la doctora en física Caterina Biscari en el Palau de la Generalitat este martes, el presidente ha pedido a la ciudadanía, especialmente a la población de las comarcas más afectadas, que sigan las indicaciones y estén atentos a las recomendaciones que se darán desde el Departament de Interior.

Protecció Civil ha enviado un mensaje Es-Alert la tarde de este martes a la ciudadanía de estas cinco comarcas para informar de dicha decisión, que también contempla la suspensión de actividades deportivas al aire libre y de la actividad sanitaria no urgente.