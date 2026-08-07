Illa llega a medio mandato con Presupuestos pero sin la reforma de la financiación garantizada

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa, en el Palau de la Generalitat, a 31 de julio de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La legislatura catalana cumple este sábado 2 años y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, llega a medio mandato con sus primeros Presupuestos bajo el brazo, pero con algunas de las principales carpetas sin cerrar, como la reforma del modelo de financiación, la recaudación tributaria y la crisis educativa, a la espera del destino político de la legislatura española y de la aplicación de la amnistía.

"Catalunya venía de una etapa marcada por una cierta parálisis institucional, división de la sociedad y sensación de resignación. Ante esta situación asumimos la responsabilidad de unir y servir al país. Y casi dos años después, podemos decir que estamos cumpliendo", aseveró el presidente la semana pasada en su balance del curso político, añadiendo que se ha recuperado la estabilidad y la normalidad institucional en Catalunya en su mandato.

En este tiempo, la alianza de Illa con ERC y los Comuns para su investidura se ha mantenido generalmente estable y ha permitido la aprobación de los Presupuestos (los primeros en más de 3 años), aunque por la "falta de avances" en algunos compromisos no ha sido hasta casi el ecuador del mandato cuando se ha conseguido.

Las nuevas cuentas permitirán acelerar la transformación que Illa promete que acometerá en lo que queda de legislatura, y aunque ha asegurado que cumplirá con todo lo pactado y que debe ganarse el apoyo de sus socios "día a día", ha reconocido que puede agotar la legislatura sin unas nuevas cuentas.

EL ESCOLLO DEL PP Y JUNTS A LA FINANCIACIÓN

Uno de los principales compromisos de la legislatura es, de hecho, un acuerdo con ERC que todavía no se ha cumplido: la reforma de la financiación autonómica y, concretamente, un "sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal" de Catalunya.

A principios de 2026, el Gobierno, la Generalitat y ERC anunciaron el acuerdo para reformar el conjunto del sistema, que para Catalunya supondría contar con 4.600 millones de euros más al año, pero que ha contado con la oposición firme del PP y de las comunidades autónomas en las que gobierna.

El modelo se debatirá y aprobará (previsiblemente con las únicas adhesiones de Catalunya y Canarias) en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que, tras la petición del PP, se ha pospuesto a septiembre.

Sin el apoyo de los populares a la reforma, una vez llegue al Congreso de los Diputados tras el CPFF, es imprescindible la concurrencia de Junts, que ha criticado el acuerdo y apuesta por el concierto económico, por lo que Illa y ERC no tienen garantizado que el modelo sea aprobado.

También quedarán pendientes los avances en la gestión tributaria, puesto que la recaudación del IRPF no la hará la Generalitat --y de forma compartida-- hasta 2028 al menos, tras retrasarse este compromiso con los republicanos a la espera de "muscular" la Agència Tributaria de Catalunya (ATC), pero también a la espera de superar los recelos del Ministerio de Hacienda.

EDUCACIÓN VA A SEPTIEMBRE

Illa también tendrá encima de la mesa la cuestión educativa, todavía no cerrada y que amenaza con reabrirse tras anunciar huelga los sindicatos mayoritarios desde el inicio del curso escolar, a pesar del acuerdo con los minoritarios para inversiones por 2.700 millones en 3 años y el compromiso de reducir ratios y burocracia, que las bases de los mayoritarios rechazaron.

Al conflicto sindical se le suma la polémica por el error en las pruebas Pisa, por el que la oposición plantea pedir la comparecencia de Illa ante el Parlament al iniciarse el curso, y también la polémica por la infiltración de agentes de los Mossos d'Esquadra en asambleas docentes.

PREOCUPACIÓN POR LA VIVIENDA

La vivienda se mantiene como principal preocupación de los catalanes, e Illa ha buscado darle respuesta con el compromiso de más construcción (con el plan 50.000 de vivienda protegida, el plan 214.000 de movilización de suelo y agilización de trámites), pero también con más regulación con medidas que los Comuns han exigido a cambio de su apoyo.

A finales de 2025, el Parlament aprobó la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, en otoño se preveía la limitación de las compras especulativas (ahora en duda tras el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries), y se ha reforzado la inspección para cumplir el régimen sancionador de la ley catalana de vivienda.

Illa reivindica que Catalunya es de los pocos sitios en que se han declarado de forma generalizada zonas tensionadas para limitar los alquileres de la ley estatal de vivienda y fijó en su balance de este curso que este tema será una prioridad en lo queda de legislatura.

CRISIS EN RODALIES Y AMPLIACIÓN EL AEROPUERTO

La movilidad, y concretamente Rodalies, ha centrado el mandato de Illa, con una crisis sin precedentes en la red este mes de enero tras el accidente de Gelida (Barcelona), coincidiendo precisamente con su hospitalización por una osteomielitis púbica que le mantuvo un mes apartado de sus funciones.

La resolución de la crisis se alargó varios meses y la red precisa de unas mejoras que el presidente asegura que llegarán más pronto que tarde con su triple estrategia: mejoras en la infraestructura, mejoras en los trenes, y en la gobernanza.

La mejora en la gobernanza según el Govern pasa por el traspaso de Rodalies a la empresa mixta con el Gobierno, uno de los acuerdos de investidura con ERC, y que se suma al compromiso de impulsar la línea orbital ferroviaria, tras acordarlo en los Presupuestos.

Más allá de Rodalies, en movilidad ha sido protagonista también el Aeropuerto de Barcelona, cuya ampliación Illa se ha comprometido sacar adelante para 2033 como pronto, a pesar de ser uno de los temas en los que chocan frontalmente con sus socios de investidura.

LA AMNISTÍA A PUIGDEMONT Y JUNQUERAS

El curso político estará marcado también por los tribunales y la aplicación (o no) de la Ley de Amnistía a los principales líderes del 'Procés', especialmente a los líderes de Junts y ERC, Carles Puigdemont (que permitiría su regreso a Catalunya) y Oriol Junqueras (que le permitiría presentarse de nuevo a las elecciones).

Desde el inicio de la legislatura Illa ha pedido a los tribunales la aplicación "diligente e integral" de la norma, petición que ha reiterado tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avaló la ley este julio.

CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL PSOE

Los primeros años de Illa al frente de la Generalitat han coincidido con el estallido de casos de presunta corrupción en el PSOE y en el Gobierno, con los casos Ábalos, Cerdán y Leire Díez, y los del entorno del presidente Pedro Sánchez, con los casos Begoña Gómez y David Sánchez, así como el caso Zapatero.

Convertido en uno de los principales defensores de Sánchez entre los 'barones' socialistas, Illa ha reivindicado la actuación del PSOE al apartar a figuras como Ábalos y Cerdán, mientras ha criticado las actuaciones contra el entorno de Sánchez y ha pedido respetar la presunción de inocencia respecto a Zapatero.

Todo ello se suma a un año electoral, con municipales y generales que medirán las fuerzas de los partidos y pueden cambiar los equilibrios que han permitido el Gobierno de coalición y cuya supervivencia es clave para algunos compromisos clave de Illa.