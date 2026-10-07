Illa tras la muerte de Maricarmen: "Nadie puede quedar indiferente"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte de la mujer de 87 años convertida en símbolo de la lucha por la vivienda a raíz de su desahucio: "La muerte de Maricarmen nos golpea. Nadie puede quedar indiferente".

"La política no puede permitir ninguna inhumanidad. Continuaremos luchando para evitar que se vuelva a repetir", ha dicho vía X este miércoles.

"Descanse en paz", ha añadido.