Illa tras la muerte de Maricarmen: "Nadie puede quedar indiferente"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte de la mujer de 87 años convertida en símbolo de la lucha por la vivienda a raíz de su desahucio: "La muerte de Maricarmen nos golpea. Nadie puede quedar indiferente".
"La política no puede permitir ninguna inhumanidad. Continuaremos luchando para evitar que se vuelva a repetir", ha dicho vía X este miércoles.
"Descanse en paz", ha añadido.