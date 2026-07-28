Illa muestra su pésame por la muerte de Vilarasau y destaca su "visión de futuro"

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado este martes su pésame por la muerte del expresidente de La Caixa Josep Vilarasau y ha destacado su "visión de futuro que marcó toda una época".

El líder del ejecutivo catalán ha destacado el liderazgo del exmandatario al frente del banco, que contribuyó a a hacer de La Caixa un "referente financiero", ha afirmado en X.

Illa ha considerado a Vilarasau una "figura clave para entender la transformación económica de la Catalunya contemporania".