Illa niega el "colapso" en Catalunya y ve como prioridad vivienda, movilidad, seguridad y educación

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante el pleno del Parlament de Catalunya, a 18 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha negado que Catalunya esté colapsada y afirma que se encuentra en una "situación de solidez" a pesar del contexto global cambiante e inestable, aunque ha reconocido que hay cosas a mejorar, y ha situado 4 ámbitos como prioritarios para el Govern: el acceso a la vivienda, las mejoras en las infraestructuras y la movilidad, mejorar la seguridad y reforzar la educación.

Lo ha expuesto este miércoles durante su comparecencia en el Parlament a petición de Junts para informar sobre la "situación de colapso que sufre Catalunya", y que ha considerado alejada de la realidad, algo que ha ejemplificado con las cifras de crecimiento económico y de inversión extranjera, las altas tasas de empleo, y la capacidad de compartir la prosperidad a nivel social.

Estas bases sólidas, según él, permiten aprovechar las actuales oportunidades con el objetivo de ser líder en España y Europa: "No quiero hacer ni hago un discurso triunfalista. Pero creo que Catalunya no puede permitirse un discurso derrotista. Yo sé que queda por hacer, quedan muchas cosas por hacer", y ha citado los principios que inspiran la acción del Govern para hacerlas.

Ha dicho que es clave huir del "adanismo político" y de creer que cuando uno gobierna todo va bien, y cuando no, lo contrario; ha continuado haciendo referencia al lema del 'Govern de tothom' y ha hecho referencia a la colaboración entre administraciones, con las estatales y europeas, pero especialmente con los ayuntamientos.

También ha advertido de que Catalunya se transformará gradualmente, paso a paso: "Yo no espero ningún milagro", por lo que ha dicho que en según qué ámbitos no se puede prometer inmediatez; y ha hecho referencia a la defensa de Catalunya y de la catalanidad con la lengua como pilar básico; además de reivindicar la voluntad de liderar en España y Europa, y la voluntad de llegar a acuerdos entre los grupos.

MOVILIDAD Y VIVIENDA

En movilidad, ha hecho referencia a Rodalies reiterando que el servicio actual no es el que Catalunya necesita, pero que se está actuando en 3 ámbitos: inversiones en la red, compra de nuevos trenes y la gobernanza, momento en que ha dicho que pretenden "acelerar el despliegue" del traspaso a la empresa mixta de la Generalitat.

Más allá del estado de Rodalies actual, ha destacado otras inversiones como el Corredor Mediterráneo o el reciente anuncio de recuperar el proyecto del Eje Transversal Ferroviario, además del TramCamp en Tarragona, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y las mejoras en los puertos de Barcelona y Tarragona; además de las actuaciones contra futuras sequías o los "cambios estructurales" que se deben abordar en el ámbito energético.

La vivienda, ha dicho, es el elemento más relevante para la igualdad, y ha asegurado que en este aspecto prefiere equivocarse y rectificar a no hacer nada: "Que no nos digan los ciudadanos que no hemos hecho nada para resolver este problema", y ha repasado algunos de los planes para movilizar suelo y construir más vivienda social o acuerdos para la ampliación del parque público, entre otras medidas.

SEGURIDAD Y EDUCACIÓN

Sobre seguridad, ha repetido que él la entiende como una política social porque es "la forma de dar garantías y protección a aquellos que no pueden permitirse ninguna otra garantía ni protección", y ha destacado el descenso en un 4% en 2025 de los hechos delictivos, tras el incremento de la criminalidad entre 2016 y 2023.

También ha destacado el proyecto para ampliar el número total de agentes de los Mossos d'Esquadra y los acuerdos con el Gobierno para incrementar de forma "sustancial" los órganos judiciales en Catalunya.

En el ámbito educativo, ha reivindicado y agradecido el trabajo de los docentes, que hacen "un trabajo básico para el país en condiciones de dificultad" y cambios, y ha señalado el incremento que contemplaban los Presupuestos que han retirado tanto en número de profesionales como en recursos para reformas en centros educativos.

FINANCIACIÓN

Durante su intervención se ha referido a la financiación de Catalunya y ha destacado los acuerdos para la condonación de parte de la deuda del FLA y el modelo de financiación autonómico pactado con el Gobierno y ERC.

También se ha referido a los futuros acuerdos, ha dicho, para el consorcio de inversiones del Estado en Catalunya y para la gestión tributaria del IRPF por parte de la Generalitat.

'NO A LA GUERRA'

Finalmente, ha hecho referencia al contexto internacional y a sus consecuencias económicas para Catalunya, y ha empezado reivindicando el consenso "muy transversal en la sociedad catalana" de defender el 'No a la guerra' y el 'Sí a la paz', posición que ha contrapuesto a las de algunos partidos de la Cámara, en referencia implícita a Vox y Aliança Catalana.

En este mismo sentido, ha hecho una defensa de las instituciones como forma de gobierno frente a los que no se las creen, ha dicho criticando la ausencia de estos dos partidos a la reunión del Govern de la semana pasada para abordar los efectos de la guerra en Oriente Medio, y se ha mostrado abierto a impulsar las mejoras que Catalunya necesita contando "con todo el mundo que tenga ganas de tirar el país hacia adelante, levantarlo y mejorarlo".