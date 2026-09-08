Illa pide comparecer ante el Parlament para informar sobre las pruebas PISA

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el inicio del Any Tarradellas, a 7 de septiembre de 2026 - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, registró este lunes una petición de comparecencia ante el pleno del Parlament para informar sobre las pruebas del informe PISA.

Lo hizo en una carta enviada al presidente del Parlament, Josep Rull, consultada por Europa Press, después de la crisis abierta en el Departament de Educación por el error en la muestra que dejó a Catalunya fuera de los resultados del informe PISA, que se han conocido este martes.

Los partidos de la oposición, incluidos ERC y los Comuns, han criticado la gestión del Departament en la ejecución de los exámenes y han exigido a Illa dar explicaciones en sede parlamentaria.

Según han explicado fuentes parlamentarias, se prevé que la Mesa y la Junta de Portavoces aborden este miércoles esta cuestión y se fije una fecha.

Las mismas fuentes han apuntado que la comparecencia de Illa podría producirse el próximo 23 de septiembre, antes del Debate de Política General (CPG), que se celebrará entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre y abrirá el nuevo periodo de sesiones.