Illa pide a empresarios catalanes y gallegos reconocer la diversidad como "una riqueza" de España

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Recibe a los participantes en la Cumbre Empresarial Catalunya - Galicia organizada por Foment BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a empresarios catalanes y gallegos reconocer la diversidad y pluralidad como "una riqueza en el conjunto de España".

Así lo ha dicho en la recepción de los participantes en la Cumbre Empresarial Catalunya - Galicia organizada por Foment del Treball, en la que han participado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites.

El presidente ha remarcado que no rompe España hablar en catalán y en gallego y tampoco rompe España que haya grandes empresas concebidas en Galicia y en Catalunya: "No rompe España que las comunidades autónomas tengamos una buena financiación. Al contrario, la fortalece y la hace mejor", ha añadido.

"Pido que en esto ayudéis, porque tenéis influencia y llegáis a foros que son relevantes. Y si lo compartís, no os lo calléis. Que nos irá bien a todos, a los empresarios gallegos y a los empresarios catalanes", ha asegurado.

Por otra parte, ha dicho que se viven momentos de ruido "ensordecedor" que, cree, no se corresponden con la realidad económica y social de España, y ha sostenido que la economía está yendo bien.

MODELO EUROPEO DE VIDA

Ha hecho un llamamiento a unir lo diverso también en Europa y ha reivindicado el modelo europeo de vida que dice "está de moda" porque la gente quiere sociedades que generen prosperidad.

Ha defendido apostar por el estado de bienestar que genera cohesión en la sociedad y proteger y extender este modelo porque "es el mejor modelo históricamente que ha habido".

"Solo lo podremos hacer si entendemos que hay que unir lo diverso. Si pretendemos homogenizar, no lo conseguiremos porque justamente la riqueza de Europa es su diversidad y su pluralidad", ha remarcado.

SÁNCHEZ LLIBRE

Por su parte, Sánchez Llibre ha destacado que Catalunya y Galicia representan entre el 25 y el 26% del PIB español y un 35% de las exportaciones, por lo que considera muy importante el "hermanamiento" entre empresarios catalanes y gallegos.

Ha asegurado que este es un primer paso de este hermanamiento entre empresas de ambos territorios y ha explicado que en esta cumbre se trabajará en cuatro mesas dedicadas a la agroalimentación, la innovación, la seguridad y la defensa y el sector téxtil.

VIEITES

Vieites ha puesto en valor que Galicia y Catalunya cuentan con "un ecosistema profundamente emprendedor" con larga tradición y ha afirmado que durante esta cumbre buscarán cerrar alianzas para afrontar retos de futuro como la transformación tecnológica.

"Necesitamos estrecha colaboración. Necesitamos que Galicia y Cataluña colaboren. Porque yo creo que, desde ese punto de vista, gana la empresa, gana la industria, gana la ciudadanía, ganamos todos", ha reivindicado.