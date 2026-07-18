Illa pide más inversión del Estado en Catalunya y pasar "de la queja al trabajo"

Archivo - Salvador Illa en una foto de archivo. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho este sábado que el Estado debería invertir más en Catalunya, pero ha pedido pasar "de la queja al trabajo".

En un acto sobre movilidad en Mataró (Barcelona), ha defendido hacerlo a través del Consorcio de Inversiones que plantea el Govern y que, asegura, tirarán adelante, "ojalá con el apoyo de todos".

La reacción de Illa llega después de conocerse este viernes que el Estado ejecutó en Catalunya una inversión de 1.321,16 millones de euros en 2025, el 8,6% de toda la inversión en las comunidades autónomas durante el ejercicio pasado.