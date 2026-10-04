Illa pide "máxima precaución" ante el temporal de lluvias y avisa de que no ha acabado aún

L President De La Generalitat, Salvador Illa, Acompanyat Del Conseller De Drets Socials I Inclusió, Raúl Moreno, Ha Encapalat La Recepció Amb Motiu Del Dia Internacional De Les Persones Grans Fotografies: Rubén Moreno I Albert Fornós - Europa Press

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" a la ciudadanía por el temporal de lluvias, y ha avisado de que el episodio meteorológico aún no ha finalizado tras una noche que ha descrito como complicada.

"El temporal se desplaza ahora hacia Girona. No podemos bajar la guardia", ha afirmado este domingo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press en el que ha agradecido a la mayoría de la ciudadanía su comportamiento responsable y la labor de los servicios de emergencia.

Illa ha participado presencialmente en la reunión del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), junto con la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon.