Illa pide responsabilidad a los partidos y que avalen "la mejor financiación para Catalunya"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 9 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apelado este viernes a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica supere los trámites legales pertinentes, en sus palabras, y ha añadido: "Hemos acordado la mejor financiación para Catalunya".

Lo ha dicho en una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, en catalán y en castellano, tras la presentación este viernes por parte del Gobierno de la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, que de aprobarse respetará para Catalunya el principio de ordinalidad y aportará anualmente a la Generalitat unos 4.700 millones de euros más al modelo actual.

Ha sostenido textualmente que el modelo será más justo, transparente y eficiente, que permitirá un "salto cualitativo y cuantitativo en el autogobierno" de Catalunya porque obtendrá sus recursos atendiendo a su singularidad política, nacional y cultural.

Además, ha dicho que "por compromiso, por convicción y por los vínculos" que la unen al resto de comunidades de España, Catalunya será solidaria de acuerdo con su capacidad y que no reclama ningún privilegio.

PETICIÓN A LOS PARTIDOS

Illa se ha mostrado confiado en la responsabilidad por parte de "todas las fuerzas políticas para que el nuevo modelo supere los trámites legales pertinentes" y ha apelado a los partidos a que se sitúen del lado de la política útil y las soluciones, y no de la política del bloqueo y los problemas.

"Es el momento de ser responsables de nuestras decisiones, de ejercer las competencias que hoy corresponden a cada uno con lealtad y con un objetivo común, hacer avanzar y fortalecer la Catalunya y la España plural de la que todos formamos parte", ha afirmado.

"Estoy convencido de que lo haremos", ha añadido, sosteniendo que de esta forma se dará respuesta a la voluntad mayoritaria de la sociedad, en un momento que ha calificado de oportunidad única y punto de inflexión.

"NINGÚN PRIVILEGIO"

Illa ha querido repetir y hacer parte del discurso en castellano y dirigirse a los ciudadanos del resto de España garantizando que Catalunya "ha sido, es, y seguirá siendo solidaria con España, con las demás comunidades autónomas y con los conciudadanos españoles".

"Por compromiso, por convicción, por los vínculos que nos unen y por los valores en los que creemos y nos definen, Catalunya será solidaria, de acuerdo con su capacidad", ha proclamado el presidente.

Ha defendido que a lo largo de la historia Catalunya ha "impulsado, liderado y participado en los grandes avances" de España y en su modernización, prosperidad, democratización y cohesión, y que este nuevo modelo mantiene estos principios porque es bueno para Catalunya y para el conjunto de España.

Por ello, ha dicho que la propuesta catalana ha estado guiada por la convicción de implicarse "a fondo para contribuir en la prosperidad de una España plural y solidaria", y ante el consenso, a su parecer transversal y compartido por todos, de que el modelo estaba caducado y debía cambiarse.

"El nuevo modelo de financiación es más justo porque reduce significativamente las diferencias entre comunidades autónomas", ha asegurado, y ha dicho que Catalunya no pide con ello ningún privilegio, sino que aporte propuestas y reformas en beneficio de todos.

MEJORA DEL AUTOGOBIERNO

Según Illa, lo acordado responde a la financiación que los catalanes merecen y está a la altura de su peso histórico, político y cultural, dando respuesta a la riqueza, prosperidad y solidaridad que genera y al esfuerzo y contribución que han aportado al progreso común "a lo largo de la historia".

Ha dicho que la propuesta la ha impulsado Catalunya "en un ejercicio de compromiso y de responsabilidad", y que con ello se da cumplimiento a la palabra dada y se honran los acuerdos comprometidos, en referencia al pacto con ERC para su investidura como presidente.

Tras hacer referencia a Josep Tarradellas, primer presidente tras la recuperación democrática, ha dicho que el Govern actual recoge "el testimonio del esfuerzo colectivo" que han hecho otros ejecutivos catalanes para avanzar en el autogobierno.

"Con el nuevo modelo de financiación, Catalunya dispone de los recursos para desplegar con garantías y con la máxima ambición nuestro autogobierno, nuestra capacidad normativa, nuestras inversiones y los mejores servicios públicos", ha argumentado.

Se ha comprometido a que los 4.700 millones de euros adicionales que recibiría Catalunya en el primer año de aplicación del modelo se dedicarán "a mejorar los servicios públicos y a las inversiones que Catalunya necesita".