Illa pide desde Roma que "pare la barbarie" en Gaza y que los miembros de la Flotilla puedan volver

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguración de una exposición sobre Montserrat en Roma - GOVERN

El abad de Montserrat reivindica la Abadia como un ejemplo benedictino de la construcción de Europa

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido desde Roma que "pare la barbarie" en Gaza, que se abran los corredores humanitarios y que los miembros de la Global Sumud Flotilla detenidos por el ejército israelí puedan volver a casa sanos y salvos, textualmente.

Así se ha pronunciado este viernes durante su viaje oficial a Roma, donde ha inaugurado la exposición 'Montserrat: un millennio, una contribuzione benedettina nella construzione dell'Europa' en el Pallazo della Cancelleria, ha informado el Govern en un comunicado.

Illa ha calificado de "sufrimiento insufrible y genocidio" lo que está ocurriendo en Gaza, y ha defendido que la Flotilla encarna un deseo colectivo de mostrar apoyo a las personas que sufren esta crueldad, textualmente.

La exposición, organizada por la Abadia de Montserrat en colaboración con la Generalitat, busca dar a conocer cómo Montserrat es un ejemplo de cómo la Regla de San Benito ha contribuido a la construcción de Europa como comunidad.

Durante su intervención, Illa ha sostenido que Catalunya no sería lo que es sin Montserrat y viceversa, y ha destacado las cuatro dimensiones de Montserrat: "La espiritualidad, la vida monástica, la inculturación y la cultura de la paz".

ABAD DE MONTSERRAT

En la clausura del acto, el abad de Montserrat, Manel Gasch, ha explicado por qué la Abadia es un ejemplo benedictino de la construcción de Europa: "La estabilidad benedictina es necesaria en un mundo que cambia tanto, que se mueve tanto", ha subrayado.

También ha recordado el lema 'Pau' que se encuentra en la entrada de muchos monasterios, y ha asegurado que rechazar la violencia de todo tipo es "una exigencia humana, monástica y cristiana".