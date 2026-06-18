Illa pide "voluntad política" para impulsar el Mediterráneo y dejar atrás el centralismo

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, este jueves en el Foro Económico y Social del Mediterráneo en Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "voluntad política" para reforzar el eje mediterráneo, lo que permitirá asegurar un futuro de prosperidad y de progreso en España, y no caer en una visión centralista que, ha dicho, forma parte del pasado.

Así lo ha expresado este jueves en la segunda jornada del Foro Económico y Social del Mediterráneo que se celebra en Barcelona, en la que ha destacado que las cinco comunidades mediterráneas representan más de la mitad de la población del país, generan casi la mitad del PIB y más de la mitad de las exportaciones de bienes y de las empresas activas en el país.

Ha subrayado este eje como las puertas para dar un salto de escala para el "beneficio de todos", y ha explicado que existen los recursos y proyectos necesarios para lograrlo, como el Corredor Mediterráneo, la gigafactoria de Móra la Nova (Tarragona) o el corredor de hidrógeno verde H2med.

"Tenemos la capacidad, tenemos los proyectos y debemos tener la voluntad política para alinear las actuaciones del Gobierno del Estado, los gobiernos autonómicos y las iniciativas de nuestras sociedades y ayuntamientos", ha dicho.

También se ha dirigido a los gobiernos del resto de comunidades autónomas del Mediterráneo en España, a los que les ha dicho que "es el momento de restaurar una cultura de colaboración y superar confianzas", porque, ha dicho, es lo que pide la ciudadanía.

MIGRACIÓN

Ha explicado que el Mediterráneo "no puede ser un cementerio sin almas", en referencia a las declaraciones del Papa León XIV en su visita a las Islas Canarias, y ha defendido que ni Catalunya ni el conjunto de España se pueden dejar arrastrar por discursos extremistas.

"El Reglamento de Retornos y el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea no son ninguna solución", ha añadido en referencia a las últimas políticas migratorias comunitarias, y ha avisado de que la solución no pasa por levantar un muro ante el mar.