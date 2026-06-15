Illa pone en valor a las empresas familiares: "Un país necesita sentirse orgulloso de sus empresas"

El presidente Illa en la Assemblea de Socis 2026 de la Associació Catalana de l'Empresa Familiar - JORDI BEDMAR - GENERALITAT

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha puesto en valor la economía de las empresas familiares catalanas, que generan el 69% del valor añadido bruto, y añade: "Un país necesita sentirse orgulloso de sus empresas", informa el Govern en un comunicado.

Lo ha dicho este lunes en su intervención en la Assemblea de Socis 2026 de la Associació Catalana de l'Empresa Familiar, donde ha afirmado que "Catalunya ha proyectado una imagen muy positiva", y ha ha destacado que el 88% de las empresas catalanas son familiares.

Destaca el buen momento económico en Catalunya, argumentando que "no sería posible sin la fuerza de las empresas" catalanas; y también ha querido destacar el modelo de las empresas familiares, basado en el trabajo bien hecho, la cultura del esfuerzo y en el arraigo territorial y en transmitir el conocimiento de padres a hijos, dice.