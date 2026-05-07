Illa prepara este jueves en Lyon (Francia) el traspaso de los Cuatro Motores Para Europa

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del consejo regional de Auvernia-Ródano-Alpes, Fabrice Pannekoucke, en Lyon (Francia), en una imagen de archivo - GOVERN

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá este jueves con el presidente del consejo regional de Auvernia-Ródano-Alpes, Fabrice Pannekoucke, en Lyon (Francia), antes de que esta región francesa asuma la presidencia de la asociación de cooperación de los Cuatro Motores para Europa, que ostenta Illa desde hace algo más de un año.

Se trata de un viaje breve del presidente a la ciudad francesa para esta reunión, que servirá para hacer balance de la presidencia catalana y la futura presidencia de la región francesa a partir de junio, y también para una visita al Campus Région du Numérique, un parque tecnológico con empresas, universidades y centros de formación del gobierno regional.

Los Cuatro Motores para Europa es una red de cooperación formada por Catalunya, Baden-Württemberg, Lombardia y Auvernia-Ródano-Alpes que Catalunya ha presidido rotatoriamente este año bajo el lema 'Los Motores de la Brújula: la contribución de las regiones al debate sobre el futuro modelo económico y social de Europa'.

Durante este año, la presidencia catalana ha puesto el foco en el papel de las regiones en la Unión Europea con el objetivo de "aumentar la incidencia política" de las cuatro de la alianza, y por ello han impulsado posicionamientos conjuntos sobre varios temas, como por ejemplo contra la política arancelaria de los Estados Unidos.

Además, desde el Govern aseguran que los grupos de trabajo han tenido una "elevada actividad" en ámbitos como la innovación, la descarbonización, la autonomía estratégica y la economía inclusiva.