Ve obvio que el dispositivo para detenerlo tuvo errores "visto el resultado" y pide respeto a las instituciones

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado este lunes el máximo respeto, en sus palabras, a la condición de expresidente de la Generalitat y de líder de Junts de Carles Puigdemont, y preguntado por una posible reunión, ha afirmado: "Si tenemos una reunión, ustedes lo conocerán".

"Nada he dicho que no haya dicho otras veces. Manifiesto mi respeto, pido también naturalmente respeto a todo el mundo, y digo que si en algún momento me veo con el señor Puigdemont, pues ustedes lo conocerán", ha dicho en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Preguntado por el retorno fugaz del Puigdemont durante la jornada de su investidura, Illa ha considerado "visto el resultado, es obvio" que hubo errores en el dispositivo policial, y aunque no cree que se evitara detenerlo de forma deliberada, ha pedido no jugar con las instituciones.

"Jugar con las instituciones no es bueno. Un pleno de investidura es quizás uno de los elementos más importantes que hay en el Parlament de Catalunya. Yo reclamo respeto a las instituciones, por el normal funcionamiento de las instituciones, que son de todos", ha expresado, a la vez que ha remitido a la investigación judicial para valorar lo ocurrido ese día.

PACTOS CON JUNTS

Sobre alcanzar futuros pactos con Junts, como le reclamó el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha asegurado que "dará cumplimiento" a los acuerdos suscritos con ERC y Comuns para su investidura, pero que está abierto a nuevos pactos mientras no pongan en riesgo los alcanzados con estas formaciones.

"Estoy abierto a llegar a pactos con otras formaciones políticas, excepto con aquellas que defienden discursos de odio, que son Vox y Aliança Catalana. Esto lo he dicho siempre desde el principio, y así me he comportado", ha añadido.

Preguntado por si considera que Junts se acerca a los discursos de odio de Aliança Catalana cuando habla sobre inmigración, ha dicho que esta cuestión deben responderla ellos, y que la posición del Govern es que se debe "acoger e integrar a los inmigrantes".

"Son personas que vienen aquí, que vienen a aportar, que tienen derechos y que tienen deberes, y lo que siento por parte de las formaciones políticas que practican discursos de odio me duele mucho", ha concluido.