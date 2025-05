Illa querría tomar "idealmente antes del verano" una decisión sobre el Aeropuerto de Barcelona

Lamenta que hay partidos que "no han querido estar" en el Pacto Nacional por la Lengua

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este lunes que querría tomar "idealmente antes del verano" una decisión sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, pero que quiere tomar la decisión con rigor técnico.

"Quisiera no demorarlo demasiado. Idealmente, antes del verano, pero quiero hacerlo con rigor técnico, y yo también les digo, intentaré buscar un consenso político en esta cuestión", ha dicho en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Illa ha señalado que "todo el mundo sabe" cuál es su posicionamiento sobre esta cuestión, pero ha afirmado que la comisión técnica puesta en marcha por el Govern está realizando sus trabajos, y que tomará su decisión en base a los resultados de estos trabajos.

"Yo creo que no tardaré demasiados días o demasiadas semanas en tener este informe técnico. Y después, en base a este informe técnico, intentaré construir un consenso. Y si no consigo construir un consenso, tomaré la decisión que me corresponda", ha expresado.

Preguntado por si esta cuestión puede generar desacuerdos con ERC y Comuns, socios de investidura, ha respondido que respetará los acuerdos de investidura en que se detallan sus compromisos, y ha señalado que hay "otras cosas en las que no están de acuerdo".

FINANCIACIÓN SINGULAR

Illa ha mantenido que sigue comprometido con presentar el esquema del nuevo modelo de financiación singular para Catalunya antes de julio, y aunque ha admitido que es un tema que genera "mucho ruido en algunas partes de España", a su juicio, todo el mundo sabe que debe reformarse el sistema.

Sobre las reuniones que ha mantenido con otros presidentes autonómicos, ha dicho que tendrán más reuniones --visitará Navarra y Aragón próximamente-- pero no tiene prevista ninguna reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Porque a mí me gusta hablar de las cosas con serenidad, con datos y no... en fin. Cada uno tiene su estilo de hacer política. Yo me enfoco a resolver cosas y me desagrada algunos comentarios que oigo, pero sabe qué pasa, que tampoco quiero entrar a generar más ruido", ha expresado.

PACTO POR EL CATALÁN

Respecto al Pacto Nacional por la Lengua que este martes firmarán el Govern con PSC, ERC, Comuns, sindicatos, patronales y entidades, ha dicho que le gustaría que participaran de más partidos, pero que "no han querido estar".

Lo ha definido como un buen pacto, dotado de 150 millones de euros y con medidas, a su juicio, muy ambiciosas: "El catalán, que es la lengua de Catalunya, merece que todos hagamos un esfuerzo de consenso amplio. Yo, siempre que pueda, siempre la favoreceré".

LEÓN XIV

Sobre el nuevo papa León XIV, ha dicho que le invitarán a visitar Catalunya, teniendo en cuenta que en 2026 hay "un hito importante en la Sagrada Família", puesto que se conmemora el año Gaudí, y que le haría ilusión que visitara Catalunya.

"Más allá de las convicciones religiosas que cada uno pueda tener, tener al frente de la Iglesia católica, una persona que ejerza un liderazgo moral, que puede ejercerlo en un momento de tanta convulsión y confusión en el mundo, creo que es un hecho no menor", ha valorado.