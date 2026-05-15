Illa reafirma su compromiso con la ciencia: "Resolverá los problemas que tenemos como humanidad"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado el Institute of Water Resources de la Universidad de California y ha mantenido un encuentro con representantes del centro - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado este viernes el Institute of Water Resources de la Universidad de California donde ha reiterado, en su parlamento, su compromiso con la ciencia: "La ciencia es muy importante, porque es la que resolverá los problemas que tenemos como humanidad".

Lo ha hecho acompañado de los consellers de Unión Europa y Acción Exterior, Jaume Duch, y de Universidades e Investigación, Núria Montserrat, tras una visita en donde ha mantenido un encuentro con representantes del centro, ante quienes ha destacado que "los gobiernos subestatales tienen un papel que jugar, compartiendo otras maneras de hacer las cosas", informa el Govern en un comunicado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo catalán ha declarado que las diferencias deben debatirse en torno a una mesa, "no imponiéndolas ni utilizando la fuerza, sino hablando y escuchando a los demás" y ha hecho un llamamiento a la cooperación.

Illa ha celebrado la firma de un acuerdo de cooperación con el Institute of Water Resources de la Universidad de California que trabajará con la Agència catalana de l'Aigua (ACA) y estará bajo el paraguas de la Mediterranean Climate Action Partnership: "Necesitamos este tipo de cooperación con vosotros, con California, para compartir experiencias y avanzar hacia este".

El presidente catalán ha hablado también de la importancia de la gestión de los recursos hídricos, "una cuestión fundamental, que no podemos olvidar cuando llueve", y ha declarado que el Objetivo de Catalunya es alcanzar una resiliencia hídrica del 70%, mediante el agua regenerada, las plantas desalinizadora y una gestión del agua mejor y más eficiente.

En esta línea, Illa también ha destacado que se quiere mejorar la agricultura, que representa el 20% de la economía catalana y por ello ha manifestado que "queremos ayudar a los campesinos y agricultores a hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos".