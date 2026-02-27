Illa, en la recepción de los Goya en la Generalitat: "Hace falta más cultura que nunca"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado este viernes durante la recepción oficial de la 40 edición de los Premios Goya en la Generalitat, junto al presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite y a la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, que "hace falta más cultura que nunca" en un mundo tan cambiante.

"La industria tiene que hacer frente a los cambios tecnológicos y de todo tipo, pero también está creciendo el sector y, al final, por cambios que haya, por cosas que cambien, el talento es el talento, la creatividad es la creatividad y eso no va a cambiar nunca", ha dicho Illa, que ha destacado la buena relación entre ambas academias.

Illa ha alabado las obras de ambas academias, las cuales interpelan a la población e impulsan "a reflexionar muchas veces", pero también entretienen y dan espacios para distraerse y relajarse.

Ha deseo a los miembros de la Academia de Cine una "buena estancia" en Barcelona y que la edición de este sábado sea una gala competitiva, pero, en definitiva, una celebración del sector.

MÉNDEZ-LEITE Y COLELL

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha manifestado estar "enormemente" agradecido a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona por la recepción y la comprensión por parte de las instituciones cuando se les propuso celebrar la 40 edición en la capital catalana.

"Los trabajos han sido fáciles, rápidos y con una comprensión y un respeto mutuo que creo que hará que la gala sea memorable", ha dicho.

Por su parte, la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, se ha mostrado "muy feliz" por la recepción en Barcelona y ha expresado que la gala no debe ser un momento de competitividad, sino de celebración del magnífico cine que considera que se hace tanto en España como en Catalunya.