Illa recibe a Ribera en la Generalitat en su tercera reunión este año

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, a 21 de noviembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, se han reunido en el Palau de la Generalitat, en el que es su tercer encuentro desde que ambos ocupan sus actuales cargos.

La reunión se ha producido la tarde de este viernes, y ha sido previa al acto de conmemoración del 25 aniversario del asesinato del exministro socialista Ernest Lluch, en que tanto Illa como Ribera han participado.

Es la tercera vez que se reúnen este año, después que lo hicieran en febrero en Bruselas (Bélgica) para presentar el plan del Govern de impulso al vehículo eléctrico, y en mayo en Barcelona para abordar la respuesta europea al plan arancelario del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.