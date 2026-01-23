Illa ha recibido esta semana las visitas de Rull y Collboni en el hospital

Fachada del Hospital Vall d’Hebron, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido esta semana las visitas del presidente del Parlament, Josep Rull, y la del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante su hospitalización en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, por una osteomielitis púbica causada por una bacteria.

En un comunicado, explican que Rull visitó el jueves al presidente catalán y Collboni lo hizo el miércoles, y serán "las únicas" que recibirá en el hospital hasta que le den el alta porque necesita descansar.

Illa, que evoluciona favorablemente, ha agradecido también "las muestras de apoyo" que está recibiendo y está siguiendo de cerca la situación en Catalunya, en contacto permanente con el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y su equipo de trabajo más cercano.