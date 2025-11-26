Illa reitera en Sabadell (Barcelona) su compromiso con la Ronda Nord y asegura "diálogo permanente"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una conferencia en Sabadell (Barcelona) - EUROPA PRESS

SABADELL (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterado este miércoles su compromiso con la Ronda Nord (B-40) entre Sabadell y Terrassa (Barcelona) y ha garantizado que habrá "diálogo permanente" con los ayuntamientos y con las entidades económicas y sociales.

Lo ha dicho en Sabadell durante la conferencia 'Oportunitats per liderar', durante la cual ha asegurado que se están cumpliendo los trámites para que en 2028 se inicien las obras de la infraestructura.

"Habéis visto ya los estudios de impacto ambiental previos, no hay nada en este sentido. Nada de nada. Por lo tanto, hemos iniciado todos los trámites para comenzar estas obras, insisto, en 2028", ha sostenido.

Illa ha subrayado también que, tras el estudio informativo y de impacto ambiental el Govern redactará también un estudio paisajístico y otro de movilidad "para ser completamente cuidadosos con el territorio".

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, anunciaron en septiembre la creación de la comisión bilateral Sabadell-Generalitat, que se reunirá para tratar cuestiones de la ciudad como la B-40 durante el primer trimestre de 2026.