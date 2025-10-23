Illa reivindica que Barcelona acoja el Foro España-Japón 2025: "Catalunya ha vuelto al mundo"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguración del Foro España-Japón 2025 - EUROPA PRESS

Apuesta por "hacer realidad el vuelo directo Barcelona-Tokio" en el marco del Plan Asia del Govern

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado que Barcelona acoja el Foro España-Japón 2025: "Es la constatación de que Catalunya ha vuelto al mundo y de que el mundo también ha vuelto a Catalunya".

Así se ha pronunciado este jueves en la inauguración de este foro anual, que en esta ocasión se ha celebrado en el Palau de Pedralbes de Barcelona, donde también ha destacado que los vínculos entre Japón y Catalunya "vienen de lejos", y ha recordado que la primera oficina de la Generalitat en el exterior se abrió en Tokio en 1988.

Illa ha apostado por el multilateralismo ante los desafíos globales crecientes, tras lo que ha insistido en que se deben reforzar los vínculos con Asia y concretamente con Japón, que ha definido como un país referente en investigación e innovación.

"Somos países que generamos prosperidad y que queremos que esta prosperidad sea compartida", ha sostenido Illa, que ha añadido que su Govern está plenamente centrado y comprometido con las políticas de vivienda para lograrlo.

También ha destacado el Plan Asia en el que está trabajando su Ejecutivo, que contempla medidas concretas como "hacer realidad el vuelo directo Barcelona-Tokio", y que ha definido como una hoja de ruta compartida basada en los principios de confianza mutua y visión a largo plazo.

MINISTERIO DE EXTERIORES

Por su parte, el director general para Asia en el Ministerio de Exteriores, Luis Fonseca, ha destacado el "excelente momento" que atraviesan las relaciones entre España y Japón.

Ha subrayado que ambos países "desean preservar un orden internacional basado en normas, que fomente la convivencia y la paz", tras lo que ha puesto en valor el refuerzo del papel de Japón como socio prioritario de la OTAN en los últimos años.