Illa reivindica en una carta a la militancia el "punto de inflexión histórico" de los Presupuestos

El president de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, ha reivindicado en una carta a la militancia la aprobación este jueves en el Parlament de los primeros Presupuestos de la legislatura: "Son un punto de inflexión histórico para el país y serán decisivos para la próxima década, garantizando la fuerza, la estabilidad y el futuro".

Repasa algunos compromisos que contrajo en la campaña electoral de 2024, como abrir una etapa de cambio y estabilidad en colaboración con el Gobierno, poner en marcha políticas de vivienda, desbloquear infraestructuras y reformar la financiación, así como "poner el país en marcha y aprobar los Presupuestos".

Los da por cumplidos: "Hemos abierto una etapa de cambio y estabilidad en Catalunya en la que volvemos a ser noticia por nuestros logros colectivos. Catalunya ha recuperado su voz y está contribuyendo a mejorar la España plural y diversa", y también los relacionados con la vivienda, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, el traspaso de Rodalies y la presentación del nuevo modelo de financiación.

"Hoy mismo hemos aprobado los Presupuestos más ambiciosos de la historia de Catalunya", añade, y reivindica que no son unas cuentas públicas más, sino que serán decisivos para desarrollar Catalunya en la próxima década.

"LIDERAR EN ESPAÑA Y EUROPA"

También afirma que es consciente de los "retos" que todavía tiene Catalunya, pero también de las potencialidades, y ha llamado a la ambición y el optimismo.

"Catalunya se ha quitado los complejos de encima y no pedirá permiso para liderar en España y Europa. Estamos construyendo, de nuevo, la mejor Catalunya: un país admirado y respetado en todas partes del mundo. Y todo esto no ha hecho más que empezar", ha prometido.