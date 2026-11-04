Illa reivindica la gobernanza pública del BSC frente a la "lógica empresarial" de las tecnológicas

Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la gobernanza pública del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) frente a la "lógica empresarial" de las compañías tecnológicas.

"Hoy estamos viendo que donde se desarrolla esta tecnología son empresas privadas que compiten entre ellas, con unas salidas a bolsa, con unos beneficios multimillonarios, dirigidas o presididas por una lógica empresarial, que no estoy seguro que sea buena", ha sostenido Illa en la inauguración del curso del Institut d'Estudis Catalans (IEC) este miércoles.

Así se ha pronunciado tras escuchar la conferencia inaugural de la miembro del IEC asociada a la sección de Ciencia y Tecnología, Rosa Maria Badia, sobre supercomputación, inteligencia artificial y computación cuántica, tras lo que Illa ha compartido su idea de poner esta tecnología al servicio de mejorar las condiciones de trabajo, mejorar la atención sanitaria, la educación y la movilidad.

"Y no al servicio de vigilarnos, de ver qué estamos haciendo, de todo esto que es negativo, y ya no digamos de hacer daño y de atacar y de hacer la guerra", ha señalado el presidente catalán, que ha insistido en destacar la lógica de interés común en el ámbito académico y de gobierno del BSC.

EDUCACIÓN Y LENGUA

Illa también ha agradecido la disposición de la presidenta del IEC, Maria Teresa Cabré, para ayudar en materia educativa y lingüística, y ha explicado que el Govern está trabajando en dos vías: en el pacto educativo por un lado y en poder aumentar el presupuesto destinado a Educación para alcanzar el 6% establecido por la Ley de Educación de Catalunya.

"Si solo ponemos más recursos sin rehacer el pacto, no iremos bien. Si solo rehacemos el pacto y no ponemos más recursos, tampoco iremos bien", ha sostenido el presidente catalán, y también ha asegurado que la promoción de la identidad y la lengua catalana que se hace desde el IEC es un estímulo para el Govern.

En su discurso, Cabré le ha pedido a Illa que coja "el toro por los cuernos" en materia educativa, y le ha pedido al Govern que no ponga parches sino que haga de nuevo una buena parte del traje, tras lo que ha añadido que sin la complicidad de los profesores será complicado plantear horizontes con el actual nivel insuficiente de lengua catalana.