Illa reivindica "resultados" en financiación y Junts le pide que dé explicaciones en el Parlament

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El president, Salvador Illa, responde a los grupos parlamentarios tras la re - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado haber logrado "resultados" respecto al modelo de financiación singular para Catalunya, lo que cree que no se había conseguido en los últimos años, mientras que Junts le ha pedido que comparezca en el Parlament para que presente y explique su propuesta en esta materia.

"Desde 2014 no ha habido ningún avance. Gobernaban ustedes aquí durante mucho de este tiempo. Pueden exhibir mucha queja. Ningún resultado. Yo, en un año y dos meses de gobierno, puedo exhibir dos resultados", ha dicho este miércoles durante la sesión de control al Govern, respondiendo a la presidenta de Junts en la Cámara, Mònica Sales.

Los resultados obtenidos son, según el presidente, el acuerdo de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat de julio en que se pactó desarrollar un modelo de financiación para Catalunya y el anuncio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes de que se presentará el modelo ante las comunidades autónomas entre enero y febrero, por el otro.

"Son resultados tangibles. Y la pregunta que nos hacemos todos, al menos yo, es ¿qué harán ustedes? ¿Estar junto a los intereses de Catalunya o seguir abonando la queja, la queja y la queja?", ha preguntado Illa.

PETICIÓN DE COMPARECENCIA

Por su parte, Sales ha reprochado al presidente que no haya información sobre el grupo de expertos que puso en marcha el Govern para abordar esta cuestión: "Ni una línea estratégica, ni un informe, ni una sola propuesta pública", y ha lamentado que la propuesta para que la Generalitat recaude el IRPF íntegramente en 2026 se haya pospuesto a 2028.

Por ello, su formación ha registrado una petición a la Mesa del Parlament para que Illa comparezca para exponer su modelo y propuesta de financiación: "Menos pancartas y más compromisos y no tanta propaganda", ha reclamado.

También le ha preguntado al presidente si tiene un modelo propio o si asume lo que presentó la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el CPFF: "¿Tiene una propuesta para los intereses de los catalanes o se conforma con un modelo diseñado por el gobierno español al servicio de Pedro Sánchez? ¿Usted tiene voz propia o hace de altavoz del PSOE?".

INVERSIONES EN CATALUNYA

Ante el reproche de Junts de la falta de inversiones del Estado en Catalunya, Illa ha asegurado que "próximamente habrá avances tangibles para poder garantizar que la ejecución de las inversiones en Catalunya se cumple íntegramente".

En esta materia, Generalitat y Gobierno pactaron en febrero la creación de dos grupos de trabajo sobre el déficit de inversiones y financiación en Catalunya, que no se han reunido todavía, ha señalado Sales.

"Estamos trabajando en esta dirección", ha garantizado Illa, que ha añadido que en financiación están más cerca que ayer y un poco más lejos que mañana de conseguir solucionar un problema que en muchos años otros gobiernos han sido incapaces de resolver, en sus palabras.