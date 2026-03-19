Illa reivindica la sardana como "reafirmación democrática" en los premios a colles sardanistes

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, con los premiados en el Campeonato de las Colles Sardanistes 2025 - GOVERN

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la sardana como "acto de reafirmación democrática" y de paz frente a la pulsión de conflicto y de polarización global durante la entrega de los premios del Campeonato de Catalunya de Colles Sardanistes 2025, que ha tenido lugar este jueves en el Palau de la Generalitat.

"Bailar una sardana hoy es uno de los gestos humanos más precisos y necesarios", ha defendido Illa, que ha subrayado que cuando en una sardana se da la mano se establece un vínculo sencillo pero profundo, que simboliza aquello que nos hace esencialmente humanos y que es una alegoría perfecta de una Catalunya cohesionada, unida y solidaria.

El jefe del Ejecutivo ha hecho entrega de los trofeos a los campeones de las categorías alevín, infantil, juvenil y veterano, tanto en la modalidad de colla como en la modalidad individual de revesses.

Algunas de las colles galardonadas han sido Mare Nostrum, de Barcelona; Mirant al cel, de Sabadell (Barcelona); Gatzara, de Tarragona; Ocells del Bosc, de Valls (Tarragona) y Dimoniets, de Lleida, mientras que Marta Bou Planell, Ricard Lloret Rossell, Ivet Atsarà Bou y Neus Atsarà Bou han sido reconocidos en la modalidad individual.

Al acto también ha asistido la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha definido la sardana como "obra musical de alto nivel", así como a la proyección de la cobla como una formación de prestigio, respetada dentro y fuera de Catalunya.