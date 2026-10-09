Illa y Rull encabezan la celebración del 385 aniversario de Sagalés

El ceo de Sagalés, Ramon Sagalés; el presidente del Parlament, Josep Rull; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente de Sagalés, Francesc Sagalés, y la directora general corporativa de Sagalés, Anna Sagalés - SAGALÉS

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Parlament, Josep Rull, han encabezado este viernes el acto de celebración de los 385 años de la compañía Sagalés, este viernes en la Casa Llotja de Mar de Barcelona, junto al presidente de la empresa, Francesc Sagalés.

Sagalés, que celebra este año su 385 aniversario desde su fundación en 1641, destaca en un comunicado que es "la compañia familiar más antigua" de España, y lo ha conmemorado en un acto en el que ha presentado un libro histórico editado para la ocasión.

'Sagalés. Un legado de más de tres siglos', del historiador Jordi Grané, recoge la trayectoria de la compañía y su evolución, así como los cambios sociales en movilidad y transporte, para "poner en valor los momentos más significativos de su historia", de las personas que han formado parte de la compañía y de sus transformaciones.

Incluye una selección de fotografías que ilustran la evolución de los sistemas de transporte en Catalunya del archivo de la propia familia Sagalés, y de otras fuentes.

Además, incorpora una reproducción de un mural que la ilustradora Pilarín Bayés diseñó y presentó en Vic en junio en que muestra la historia y evolución de Sagalés, y un texto inicial de Illa y del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.