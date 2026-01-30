Illa sale del hospital y seguirá su tratamiento con hospitalización domiciliaria

Fachada del Hospital Vall d’Hebron, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha abandonado este viernes por la mañana el Hospital Vall d'Hebron, donde permanecía ingresado por una osteomielitis púbica desde el 17 de enero, y seguirá su tratamiento en casa con el equipo de hospitalización domiciliaria.

Según ha informado el hospital en un comunicado, el presidente ha recibido el alta tras una "evolución favorable" tanto desde el punto de vista clínico como analítico y radiológico.

Illa ha compaginado los últimos días el tratamiento contra la bacteria que originó la osteomielitis púbica y la rehabilitación, y está previsto que este viernes a las 17.30 el equipo médico comparezca en rueda de prensa para detallar su alta.