Illa señala a Semaf del paro en Rodalies y dice que la seguridad no es "cuestión subjetiva"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha culpado al sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, del paro en Rodalies de este miércoles y ha recordado que la seguridad de las vías "no es una cuestión subjetiva".

"Ha habido un sindicato que no ha hecho funcionar los trenes", y ha añadido que la seguridad de las vías no la pueden determinar ellos, sino las agencias titulares de las vías, ha dicho en la sesión de control al Govern en el Parlament en respuesta a una pregunta de la presidenta de Junts en la Cámara, Mònica Sales.

"La seguridad de las vías no es una cuestión subjetiva. Y no está en manos de ningún sindicato. Está en manos de las agencias que tienen responsabilidad de decirlo", ha subrayado.

Ha afirmado que se está trabajando para restablecer el servicio de forma progresiva.

También ha añadido que el Govern averiguará "qué ha pasado", en referencia al paro de Semaf, sindicato al que Illa no ha mencionado de forma explícita en su intervención.