Illa sigue evolucionando "favorablemente" y compagina tratamiento y rehabilitación

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sigue evolucionando "favorablemente" tras su hospitalización por una osteomielitis púbica, y compagina el tratamiento contra la bacteria que la originó y la rehabilitación, después que la enfermedad le limitara la movilidad en las piernas.

Así lo han informado este jueves fuentes del Govern a Europa Press, que no han concretado todavía en qué momento podrá dejar el Hospital Vall d'Hebron para seguir el tratamiento domiciliariamente.

Illa ingresó el pasado sábado 17 de enero en el hospital, tras un episodio de dolor en las piernas, y prevé que mantenga reposo hasta, al menos, finales de esta semana, aunque se mantiene pendiente de la actividad del Govern.