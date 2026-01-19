Illa sufre una osteomielitis púbica por un microbio y presenta una evolución clínica "muy favorable"

El director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar; en una rueda de prensa junto al director clínico de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa de sección del servicio de enfermedades infecciosas, Dolors Rodríguez - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sufre una osteomielitis pública causada por un microbio, el streptococcus agalactiae, y presenta una "evolución clínica muy favorable", ha informado este lunes el equipo médico que le atiende en el Hospital de la Vall d'Hebron.

"Es una muy buena noticia", ha sostenido el director gerente del Hospital, Albert Salazar, en una rueda de prensa junto al director clínico de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa de sección del servicio de enfermedades infecciosas, Dolors Rodríguez.

Se confirma de esta forma la naturaleza inflamatoria infecciosa de la dolencia del presidente, y se trata de una enfermedad muy poco frecuente en el pubis, y previsiblemente a partir de este martes dejará la UCI para pasar a planta, y mantendrá reposo el tiempo inicialmente establecido, unas dos semanas.

