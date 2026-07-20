Illa, en la toma de posesión de Raúl Moreno: "Es un cambio de conseller, no de políticas"

El presidente de la Generalitat Salvador Illa y el nuevo conseller de Derechos Sociales Raúl Moreno - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado en el acto de toma de posesión de Raúl Moreno como nuevo conseller de Derechos Sociales en sustitución de Mònica Martínez Bravo: "Es un cambio de conseller, no de políticas".

En un acto en el Palau de la Generalitat, que ha contado con la presencia del presidente del Parlament, Josep Rull, los consellers de la Generalitat (excepto la de Salud, Olga Pané) y diputados del Parlament, Illa ha agradecido el trabajo de Martínez Bravo, que vuelve al ámbito académico, y ha felicitado al nuevo conseller.

Illa, después de que Moreno prometiera el cargo, ha querido enviar un "mensaje de estabilidad y de continuidad", y ha dicho que las políticas que realiza el Govern en este ámbito continuarán en la misma línea que hasta ahora.

El presidente ha hecho una "defensa encendida" del servicio público en un mundo regido por la ganancia material y la inmediatez, entendido como un bien común y que se puede hacer desde diferentes ámbitos y perspectivas.

Illa ha querido reivindicar la política como servicio público: "Me gustaría que fuese más común, que personas con trayectorias profesionales de excelencia en ámbitos académica, diga que para y se dedique un tiempo al servicio público desde la política".

"Sin instituciones, sin política entendida como servicio público no avanza un país", ha subrayado el presidente de la Generalitat.

BIOGRAFÍA DEL NUEVO CONSELLER

Moreno (Santa Coloma de Gramenet, 1978) ha sido secretario general de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión desde agosto de 2024, está graduado en Educación Social por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y tiene una larga trayectoria vinculada a las políticas sociales.

Comenzó su trayectoria profesional entre 1997 y 2003 con implicación en el tejido asociativos, en diversas entidades sociales orientadas a la participación juvenil, la dinamización cultural y la promoción de proyectos comunitarios, y posteriormente trabajó en el ámbito privado.

En 2003 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, iniciando una etapa de 12 años en el gobierno municipal, en la que asumió funciones como concejal de Infancia y Juventud, teniente de alcalde de Urbanismo y Vía Pública y teniente de alcalde de Bienestar Social y Familias.

Fue elegido diputado del Parlament en 2015, donde ha ejercido durante cuatro legislaturas, y durante 9 años fue portavoz de la Comisión de Derechos Sociales y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario PSC-Units durante el mandato de Salvador Illa como líder de la oposición.

En este periodo fue ponente de la ley de la renta garantizada de ciudadanía y ejerció como ponente relator de la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario o de la ley del tercer sector social, así como impulsor de la ley de la gente mayor que se encuentra en debate parlamentario.

Durante el mandato de Martínez Bravo como consellera y Moreno como secretario general, el departamento ha impulsado el Plan Cura sobre dependencia, ha abordado la reforma de la antigua Dgaia y ha aprobado la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil 2025-2030, entre otras medidas.