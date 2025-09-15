Illa y Urtasun abordan el Mondiacult y la Biblioteca estatal de Barcelona en una reunión

Reunión del presidente Salvador Illa y el ministro Ernest Urtasun en el Palau de la Generalitat - MINISTERIO DE CULTURA

Las obras de la futura biblioteca comenzarán "en las próximas semanas"

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se han reunido este lunes en el Palau de la Generalitat para abordar la agenda de la Conferencia mundial sobre políticas culturales de la Unesco Mondiacult, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre y a la que asistirán más de 150 ministros de Cultura de todo el mundo.

Mondiacult contará con la Generalitat como institución coorganizadora de algunos de los eventos que forman parte del programa y el catalán estará presente junto a las seis lenguas oficiales de la Unesco, ha informado el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Durante la reunión, Illa y Urtasun han abordado también las principales inversiones que el Ministerio de Cultura está realizando actualmente en Catalunya, entre las que figura el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Girona para renovar la ubicación del Archivo Histórico Provincial, que se trasladará a una parcela cedida por la entidad local.

También han hablado de las diversas inversiones del Ministerio en Tarragona, anunciadas recientemente, como la construcción de la Biblioteca del Estado en Tarragona en el antiguo complejo de Tabacalera.

Urtasun ha explicado que las obras de la futura Biblioteca Pública del Estado en Barcelona, que se situará en la avenida Marquès de l'Argentera, comenzarán "en las próximas semanas", una construcción que irá a cargo de los presupuestos del Ministerio de Cultura.