Illa, Urtasun y Hereu asisten a la ópera 'Aida' en la inauguración de la nueva temporada del Liceu

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (1 fila, c), el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (1 fila, 3d), y la presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Helena Guardans (1 fila, 3i), durante el photocall de la temporada del Liceu
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (1 fila, c), el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (1 fila, 3d), y la presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Helena Guardans (1 fila, 3i), durante el photocall de la temporada del Liceu - Alberto Paredes - Europa Press
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Publicado: viernes, 25 septiembre 2026 20:02
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BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu ha inaugurado este viernes por la noche su nueva temporada con la ópera 'Aida' de Giuseppe Verdi, a la que han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; los ministros de Cultura e Industria, Ernest Urtasun y Jordi Hereu, y el presidente del Parlament, Josep Rull, entre otras personalidades del mundo político, cultural y social.

El acto ha contado con la presencia de la recién nombrada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Helena Guardans, y su predecesor, Salvador Alemany, así como representantes del sector mecenazgo.

También han asistido los consellers de Presidencia y de Cultura de la Generalitat, Albert Dalmau y Sònia Hernández; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay, entre otros representantes institucionales.

La presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell; el actor y director teatral, Àngel Llacer, y los modelos Oriol Elcacho, Judit Mascó y Verónica Blume han presenciado la ópera inaugural.

Unas 25 personas se han concentrado a la entrada contra la actuación de la soprano ruso-austriaca Anna Netrebko, nacida en Rusia y a la que acusan de no disculparse por haber apoyado la candidatura del presidente Vladimir Putin en 2012 pese a que en 2022 condenó la guerra en Ucrania.

Han mostrado pancartas con las leyendas 'Cada entrada a la cultura rusa es un impacto directo en Ucrania' y 'Conciertos de Netrebko, bombas para Ucrania'.

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