Illa, Urtasun y Hereu asisten a la ópera 'Aida' en la inauguración de la nueva temporada del Liceu

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (1 fila, c), el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (1 fila, 3d), y la presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Helena Guardans (1 fila, 3i), durante el photocall de la temporada del Liceu - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu ha inaugurado este viernes por la noche su nueva temporada con la ópera 'Aida' de Giuseppe Verdi, a la que han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; los ministros de Cultura e Industria, Ernest Urtasun y Jordi Hereu, y el presidente del Parlament, Josep Rull, entre otras personalidades del mundo político, cultural y social.

El acto ha contado con la presencia de la recién nombrada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Helena Guardans, y su predecesor, Salvador Alemany, así como representantes del sector mecenazgo.

También han asistido los consellers de Presidencia y de Cultura de la Generalitat, Albert Dalmau y Sònia Hernández; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay, entre otros representantes institucionales.

La presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell; el actor y director teatral, Àngel Llacer, y los modelos Oriol Elcacho, Judit Mascó y Verónica Blume han presenciado la ópera inaugural.

Unas 25 personas se han concentrado a la entrada contra la actuación de la soprano ruso-austriaca Anna Netrebko, nacida en Rusia y a la que acusan de no disculparse por haber apoyado la candidatura del presidente Vladimir Putin en 2012 pese a que en 2022 condenó la guerra en Ucrania.

Han mostrado pancartas con las leyendas 'Cada entrada a la cultura rusa es un impacto directo en Ucrania' y 'Conciertos de Netrebko, bombas para Ucrania'.