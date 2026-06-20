Illa ve excesivas las medidas judiciales sobre Begoña Gómez y recuerda su voluntad de colaboración

Illa en un acto esta semana - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha mostrado su "solidaridad" con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras ordenarse juicio oral con jurado contra ella y retirársele el pasaporte.

"Desde el respeto a las decisiones judiciales, hay medidas difíciles de entender y claramente excesivas cuando la voluntad de colaboración es absoluta", ha dicho este sábado vía X.

Ha añadido que "ser demócrata es creer en la justicia aun cuando es difícil. En días como hoy", después de que el juez Juan Carlos Peinado haya acordado esas medidas, que también incluyen prohibir a Gómez salir de España y obligarla a comparecer cada 15 días para firmar en sede judicial.