Illa ve "inadmisible" y contraria al derecho internacional la intervención de Israel en la Flotilla

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la presentación de los resultados del Plan de Choque contra la Multirreincidencia, a 24 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El acto se enmarca en el plan acordado entre el Gobierno de - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado de "inadmisible" y contraria al derecho internacional la intervención del ejército israelí, que ha capturado a activistas de la Global Summud Flotilla este miércoles por la noche en aguas internacionales.

En un mensaje en 'X' este jueves recogido por Europa Press, el presidente catalán ha asegurado que está siguiendo de cerca la situación de la Flotilla, "donde viajan diversos catalanes".

"Estamos en contacto con las autoridades implicadas para garantizar la protección de todas las personas", ha añadido.