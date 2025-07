Illa vio a un Sánchez "dolido" en el Congreso federal y critica el clima de asedio al Gobierno

Vincula la tensión política con el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este lunes que vio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dolido" en el Congreso Federal del PSOE de este fin de semana y ha criticado textualmente el clima de asedio, ruido y de mucha tensión contra el Ejecutivo central.

"El presidente Sánchez está dolido pero con mucha determinación y con las ideas muy claras ante lo que está ocurriendo en nuestro país, que es un asedio al Gobierno en un momento clave de la legislatura", ha dicho en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Ha tachado de "largo e intenso" el cónclave socialista celebrado este fin de semana en la sede del partido en Madrid y, sobre el caso Cerdán, ha añadido que la formación ha pasado por un episodio doloroso ante el que ha reaccionado con contundencia.

TONOS AMENAZANTES "INTOLERABLES"

Illa ha vinculado el supuesto asedio al Gobierno por la validación del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de amnistía, ante la cual ve "tonos amenazantes que son intolerables".

"En Catalunya esta ley ha sido positiva, y si no, que vengan y lo vean, pero esto molesta, molesta que resolvamos o que encaucemos este asunto", ha dicho.

REITERA QUE DESCONOCE AL 'CHILI'

Preguntado por si conoce al 'Chili', una persona supuestamente involucrada en la trama del caso Koldo, y que presuntamente habría interlocutado con Illa durante su etapa al frente del Ministerio de Sanidad en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha reiterado que no sabe quién es.

"Ha quedado todo archivado. He dado explicaciones en el Congreso, he dado explicaciones en el Senado. En mi ministerio se hicieron compras en un momento muy delicado porque hacía falta material sanitario y se hicieron con corrección en el marco de una legislación extraordinaria que es el estado de alarma y no tengo ningún inconveniente en que se siga revisando hasta la saciedad lo que ya se ha revisado hasta la saciedad", ha dicho.