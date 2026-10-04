Illa visita localidades del Vallès Oriental (Barcelona) afectadas por las fuertes lluvias

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, visita el Vallès Oriental (Barcelona) tras el temporal - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado este domingo las localidades de Montornès del Vallès, Granollers y la Roca del Vallès, en el Vallès Oriental (Barcelona), donde ha constatado los "devastadores efectos de las lluvias torrenciales" que han afectado el sábado por la noche y el domingo por la madrugada principalmente al litoral y prelitoral catalán.

Illa ha trasladado a vecinos, alcaldes y servidores públicos "todo el apoyo del Govern en estos momentos difíciles", ha afirmado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

"Mi agradecimiento a todas las personas que están trabajando sin descanso para que la normalidad vuelva a los municipios lo antes posible", ha añadido.