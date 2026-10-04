Illa visita localidades del Vallès Oriental (Barcelona) afectadas por las fuertes lluvias

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, visita el Vallès Oriental (Barcelona) tras el temporal
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, visita el Vallès Oriental (Barcelona) tras el temporal - GENERALITAT DE CATALUNYA
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 4 octubre 2026 20:37
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BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado este domingo las localidades de Montornès del Vallès, Granollers y la Roca del Vallès, en el Vallès Oriental (Barcelona), donde ha constatado los "devastadores efectos de las lluvias torrenciales" que han afectado el sábado por la noche y el domingo por la madrugada principalmente al litoral y prelitoral catalán.

Illa ha trasladado a vecinos, alcaldes y servidores públicos "todo el apoyo del Govern en estos momentos difíciles", ha afirmado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

"Mi agradecimiento a todas las personas que están trabajando sin descanso para que la normalidad vuelva a los municipios lo antes posible", ha añadido.

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