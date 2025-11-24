Imagin pone en marcha la 6 edición del programa de emprendimiento sostenible imaginPlanet Challenge

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, ha puesto en marcha la sexta edición del programa imaginPlanet Challenge, dirigido a jóvenes estudiantes de universidades o centros de Formación Profesional a partir de 16 años que estén interesados en desarrollar ideas de emprendimiento que ayuden a combatir el cambio climático.

Los interesados en participar tendrán que presentarse organizados en equipos de tres personas e inscribirse a través de la web del programa hasta el 31 de mayo, informa la entidad en un comunicado este lunes.

Durante todo el periodo de inscripciones se llevarán a cabo sesiones para promover la iniciativa entre los estudiantes de universidades y de FP de toda España, a través de sesiones en colaboración con CaixaBank Dualiza, la Fundación de la entidad que impulsa esta modalidad formativa y apuesta por la Formación Dual.

Todos los participantes, a medida que se vayan inscribiendo al programa, recibirán formación, ya que imagin ofrece sesiones telemáticas y píldoras de formación sobre sostenibilidad y emprendimiento, así como acceso a herramientas y recursos que puedan ayudarles a dar forma a sus ideas a través del método Lombard, basado en el Design Doing.

Una vez cerrado el plazo para presentar candidaturas, un jurado, integrado por expertos internos y externos referentes en sostenibilidad, seleccionará los 10 proyectos finalistas y, entre estos, se escogerá el equipo ganador, que podrá disfrutar de una estancia en el centro de innovación de Imagine Creativity Center, dirigido por el emprendedor Xavier Verdaguer, en Silicon Valley.

PROGRAMA DE INCUBACIÓN

Los integrantes del equipo ganador participarán durante 10 días en un programa de incubación de su proyecto y visitarán empresas como Netflix, Google HQ, Instagram, HP, IDEO, entre otras, y recibirán formación de las universidades de Stanford y Berkeley.

Más de 10.000 jóvenes han participado ya en el imaginPlanet Challenge, que este año alcanza su sexta edición.