Imputan 3 delitos a un conductor por circular ebrio y a 200km/h en Torredembarra (Tarragona)

Estado en el que quedó el vehículo tras salirse de la vía e impactar contra un talud en Torredembarra (Tarragona) - POLICIA LOCAL DE TORREMBARRA

TARRAGONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Torredembarra (Tarragona) ha imputado 3 delitos contra la seguridad vial a un conductor que sufrió un accidente cuando circulaba a 200 kilómetros por hora (km/h) en un tramo limitado a 30 km/h y que sextuplicaba la tasa de alcoholemia, ha informado el consistorio en un comunicado este martes.

El siniestro se produjo durante la madrugada del 1 de febrero, cuando los Mossos d'Esquadra informaron a la Policía Local de un accidente grave ocurrido en la carretera que enlaza con la autopista, la antigua T-214, con un único turismo implicado en el que viajaban dos personas.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que el vehículo se había salido de la vía, había impactado contra un talud y había efectuado varias vueltas de campana hasta caer en un campo de cultivo a unos 125 metros, y que el copiloto había podido salir por su propio pie, mientras que el conductor, de 23 años, estaba inconsciente y atrapado en el interior.

Tras ser rescatado por los Bombers de la Generalitat y trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona con una fractura en la mano y una herida abierta en la cabeza, se le practicó una prueba de alcoholemia en sangre, con resultado de 1,85 gramos por litro, más de 6 veces el límite permitido, y negativa en estupefacientes.

Según la investigación de Mossos, el vehículo circulaba como mínimo a 130 kilómetros por hora en el momento del impacto --la violencia del choque hizo que el motor saliera proyectado fuera del chasis--, aunque previamente habría superado los 200 km/h en una vía urbana limitada a 30 km/h, en una curva cerrada, de noche y sin iluminación artificial.

Por todo ello, la Policía Local de Torredembarra, que ha instruido las diligencias, le imputa tres delitos contra la seguridad viaria: conducción temeraria, conducción bajo los efectos del alcohol y exceso de velocidad.