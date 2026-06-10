Inaugurada la última fase de la ampliación de la Terminal Marítima de Zaragoza

Las autoridades que han participado en la inauguración de la infraestructura - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Terminal Marítima de Zaragoza ha inaugurado este miércoles la última fase de su ampliación, coincidiendo con el 25 aniversario de su apertura, informa el Puerto de Barcelona en un comunicado este miércoles.

Han participado en la inauguración representantes del Gobierno de Aragón, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el presidente de Mercasa, José Manuel Miñones.

El Puerto ha explicado que la ampliación es "una actuación estratégica" que se ha llevado a cabo durante cinco años y que ha permitido transformar sus instalaciones.

La ampliación ha supuesto incrementar la superficie de la terminal en 50.000 metros cuadrados, ampliar las vías ferroviarias hasta los 1.000 metros de longitud y aumentar la capacidad de almacenaje y gestión.

Además, se ha puesto en marcha una nueva conexión ferroviaria que convierte a la infraestructura en una terminal pasante, lo que permite la entrada y salida de convoyes por los dos extremos de la infraestructura, eliminando maniobras innecesarias.