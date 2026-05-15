El Incasòl aprueba comprar 1.094 viviendas propiedad de InmoCaixa por 90 millones de euros

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat, a través del Institut Català del Sòl (Incasòl), ha aprobado comprar 1.094 viviendas, 1.014 aparcamientos y 239 trasteros propiedad de InmoCaixa en 14 municipios catalanes diferentes, por 90 millones de euros.

Con este trámite administrativo se amplía la adquisición de 1.064 viviendas ya anunciada a finales de 2025 por el Incasòl, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica este viernes en un comunicado.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha destacado que las adquisiciones son una vía rápida para ampliar el parque público de vivienda y ha asegurado que esta compra "es un nuevo paso hacia la consecución del Pla 50.000".

De entre las viviendas, hay la compra de 186 pisos en Barcelona, 112 en L'Hospitalet de Llobregat, 84 en Cornellà de Llobregat, 120 en Sant Just Desvern, 111 en Sentmenat y 192 en Sitges (Barcelona).

El acuerdo se ha tomado en el marco del Consejo de Administración del Incasòl, en el que también se han presentado los nuevos miembros independientes: el arquitecto y presidente de la provincia de Girona en el Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC), Marc Riera, y la arquitecta y catedrática de urbanismo en la Universitat Politècnica de Catalunya, Maria Rubert.