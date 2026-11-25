Vista aérea de las parcelas - INCASÒL

LLEIDA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha vendido a Agro-Comercial Claramunt tres parcelas del sector de la avenida de las Garrigues de Cervera (Lleida).

En un comunicado este miércoles, la entidad ha explicado que la empresa prevé agrupar las tres parcelas, que suman una superficie de 6.086 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.651 metros cuadrados, e invertir dos millones de euros.

La empresa instalará un nuevo centro de almacenaje de cereales, semillas y grano, además de otros productos relacionados con el sector agrícola.