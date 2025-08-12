Incautados en Girona 41.460 envases de productos sanitarios y alimentarios por incumplir normativa

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas - GUARDIA CIVIL - Archivo

GIRONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se ha incautado en diversas inspecciones efectuadas a finales de julio y principios de agosto de 41.460 envases de bebidas alcohólicas tipo aguardientes, preservativos de una reconocida marca, gelatinas, mantequillas y semillas para la elaboración de alimentos en Salt (Girona) y Girona, informa el instituto armado en un comunicado este martes.

Fueron los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal (Udaiff) quienes detectaron la entrada ilegal en la Unión Europea (UE) de productos sanitarios, bebidas alcohólicas y alimentos que se encontraban expuestos en almacenes mayoristas y en estanterías de establecimientos de alimentación pese a no cumplir con la normativa.

Los artículos incautados procedían de países no miembros de la UE --concretamente de Honduras, Guatemala, Tailandia, Ecuador y Malasia-- y carecían de identificación del responsable de su distribución en el Espacio Económico Europeo.

Además, los establecimientos no contaban con los registros sanitarios ni la autorización de las autoridades sanitarias europeas, eludiendo los controles y procedimientos reglamentarios.

En el caso de los alimentos, el etiquetado presentaba deficiencias significativas, como la ausencia de una lista completa de ingredientes o alérgenos, mientras que en el caso de los preservativos habían sido falsificados y no cumplían con la normativa europea aplicable.

En total se han intervenido un total de 41.460 envases valorados en 94.576,56 euros y se han levantado actas-infracciones que han sido remitidas, junto con el material aprehendido, al Departamento de Aduanas de La Jonquera (Girona) y a la Conselleria de Consumo y Seguridad Alimentaria de la Generalitat.