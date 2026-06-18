El incendio de 102 hectáreas de Talavera (Lleida) pudo ser causado por una máquina recolectora

Imagen de un bosque este jueves tras el fuego en Talavera (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una máquina recolectora pudo haber causado el incendio que se inició este miércoles por la tarde en Talavera (Lleida) y que ha afectado a una superficie aproximada de 102 hectáreas, según datos provisionales de los Agents Rurals facilitados en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los Bombers de la Generalitat lograron estabilizarlo sobre las 22 horas tras movilizar una cincuentena de dotaciones terrestres y medios aéreos, si bien este jueves por la mañana siguen trabajando sobre el terreno con previsión de controlarlo a mediodía.

El incendio obligó a confinar a la población de los municipios de Pallerols y Ribera d'Ondara y los núcleos de Briançó y els Hostalets (Lleida), donde Protecció Civil envió alertas a los móviles alertando a la población.