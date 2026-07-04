El incendio de la Bisbal (Girona) arrasa 2.200 hectáreas y la prioridad aún es el flanco derecho

Una persona le hace una foto al humo del incendio, en La Bisbal - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado el viernes en la Bisbal d'Empordà (Girona) suma este sábado por la tarde 2.200 hectáreas de superficie quemada real y la prioridad aún es estabilizar el flanco derecho, que puede empeorar a causa del viento de marinada.

En declaraciones en el centro de mando del incendio, el jefe del cuerpo de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha insistido en que el confinamiento "es la manera má segura" de tener a los vecinos de las zonas afectadas.

EL FLANCO DERECHO

"Estamos en las horas críticas del incendio", ha declarado sobre las 17.45, y ha reiterado que el flanco derecho es prioritario.

"Estamos relativamente bien, en el sentido de que hasta ahora lo estamos aguantando, y esto son buenas noticias pero nos queda mucho trabajo por hacer aún nos quedan 3 ó 4 horas de sufrimiento, de ir siguiendo", ha añadido.

"Estamos todavía con un perímetro que aún sigue activo, que no está estabilizado" y con el viento de marinada afectando, ha explicado Borrell, así que hasta las 20 ó 21 serán momentos difíciles.

El inspector jefe de Agents Rurals, Antoni Mur, ha insistido en no acceder a ningún punto del macizo de las Gavarres: "Esperamos que se respete".