El incendio de Farrera (Lleida) avanza con "alta intensidad" y moviliza 30 dotaciones de Bombers

Incendio de Farrera (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este viernes en la extinción de un incendio de alta montaña en Farrera (Lleida), que avanza con "alta intensidad" y presenta paveseo hacia la cola, para el que han movilizado 30 dotaciones (19 terrestres y 11 medios aéreos).

En una publicación en la red social X recogida por Europa Press, el cuerpo ha advertido de que las tareas de extinción se ven dificultadas por la orografía del terreno y los accesos complejos.

El aviso a los servicios de emergencia (112) se ha recibido a las 10.45 horas y los efectivos se han tenido que desplazar en helicóptero hasta la zona afectada.